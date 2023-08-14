Kırşehir Belediyesi'nden 29 Ekim Gündüz Bakımevi Başvuruları

Kırşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Gündüz Bakımevi için başvurular başladı. 22 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.00'te ise başvurular arasından kura çekimi yapılacak.

Kırşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Gündüz Bakımevi'ne başvurular 14-18 Ağustos günleri arasında alınacak. Başvurularla ilgili açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"İlk Gündüz Bakımevi'mizi Yenice Mahallesi Mehmet Çetin Bozkurt Caddesi No: 7 Kırşehir adresinde hizmete hazır hale getirdik. Binamız iç tefrişatı, peyzaj alanları ve oyun alanları ile birlikte 4 sınıfta 60 çocuğa hizmet verecek. Kırşehir Belediyesi olarak bölgede atıl olarak bulunan taşınmazı ve etrafının peyzajını tamamlayarak, söz verdiğimiz bir projemizi daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim Gündüz Bakımevi başvuruları 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve yapılan başvurulardan sonra 22 Ağustos 2023 Salı günü saat 14.00'te kura çekimi gerçekleştirilecek. Biz, Kırşehir Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin hangi alanda hangi hizmete ihtiyacı varsa projeler üretiyor ve bunu da Kırşehirli halkımızla paylaşıyoruz. Amacımız daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kırşehir'de yaşayan tüm kesimlerle birlikte Kırşehir'e hizmet etmektir. Gündüz Bakımevi Projelerimizi ihtiyaca göre başka mahallelerimizde de gerçekleştirerek halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Gündüz Bakımevi Kırşehir'imize hayırlı olsun."