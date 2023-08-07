Kırşehir Belediyesi Kentin Farklı Noktalarında Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında asfalt, kaldırım, yol, kilitli parke ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini ve yenilenen Kayabaşı Mahallesi Kadıhanı Caddesi'nin kullanıma açıldığını duyurdu. Ayrıca, vatandaşların eleştiri ve önerilerini değerlendiren Ekicioğlu, kentin yönetimine katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Kırşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında asfalt, kaldırım, yol, kilitli parke ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şehrin farklı mahalle, sokak ve caddelerinde altyapısı tamamlanan yerlerde üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Ekicioğlu, yenilenen Kayabaşı Mahallesi Kadıhanı Caddesi'nin de kullanıma açıldığını duyurdu. Ekicioğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Bayram Altuntaş ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunarak caddede yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekicioğlu, sosyal medya hesaplarından eleştiri ve önerilerini sunan vatandaşları da ziyaret ederek kentin yönetimine katkı sağladıkları için teşekkür etti.