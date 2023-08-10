Kırşehir Belediyesi Gurbetçi Şenliği Şehit Haberleri Nedeniyle İptal Edildi
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Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği ve konser, şehit haberleri sebebiyle iptal edildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.
Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek Gurbetçi Şenliği ve konserin şehit haberleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün akşamki Gurbetçiler Şenliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.