Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Belediyesi Gurbetçi Şenliği Şehit Haberleri Nedeniyle İptal Edildi

Güncel Haberler

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği ve konser, şehit haberleri sebebiyle iptal edildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği şehit haberleri nedeniyle iptal edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilecek Gurbetçi Şenliği ve konserin şehit haberleri nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün akşamki Gurbetçiler Şenliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Belediyesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title