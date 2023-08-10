Kırşehir Belediyesi Gurbetçi Şenliği Şehit Haberleri Nedeniyle İptal Edildi

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçi Şenliği ve konser, şehit haberleri sebebiyle iptal edildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz.