Kırşehir Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizliyor

Kırşehir Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli yerlerindeki konteynerlerin temizlik ve yıkama işlemlerini yapıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeraltı çöp konteynerlerinde dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparken; Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çöp konteynerlerinin iç ve dış temizlik çalışmasını yapıyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 'Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle havaların da ısınması nedeniyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini sürekli bir şekilde gerçekleştiriyor.'

Kırşehir Belediyesi ekipleri, şehrin çeşitli yerlerindeki konteynerlerin temizlik ve yıkama işlemlerini yapıyor.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yeraltı çöp konteynerlerinde dezenfekte, ilaçlama ve yüzey temizliği yaparken; Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çöp konteynerlerinin iç ve dış temizlik çalışmasını yapıyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizden beri, Kırşehir'imizin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği üzere mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle havaların da ısınması nedeniyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini sürekli bir şekilde gerçekleştiriyor."