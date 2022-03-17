Kırşehir Belediyesi anket uygulaması başlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hizmet kalitesinin değerlendirmesi için anket uygulaması başlattıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, hizmetlerin nasıl algılanıp değerlendirildiğini belirlemek amacıyla anket formu hazırladıklarını ifade etti.

Formun belediyenin resmi internet sitesine konulduğunu belirten Ekicioğlu, verilen cevaplar doğrultusunda hizmet kalitesini artırmayı, istatistik değerlendirmesi yapmayı planladıklarını aktardı.

Uygulama kapsamında yüz yüze görüşmelerin de gerçekleştirileceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Anket hem yüz yüze görüşmeyle hem de Kırşehir Belediyesi web sitesi https://www.kirsehir.bel.tr/ üzerinden yapılacak. Hemşehrilerimizin ankete katılımı ortak akılla yönetmeyi hedeflediğimiz Kırşehir'imizin daha modern ve çağdaş bir şehir olması yolunda önem arz ediyor. Vatandaşlarımızım verdikleri bilgiler üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacak."