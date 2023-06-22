Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bağbaşı Mahallesi'nde saha çalışmalarını inceledi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Bağbaşı Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt, kaldırım ve sert zemin çalışmalarını yerinde inceledi. Kültür Evi çevresindeki yol ve kaldırımların tamamlanmasıyla bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak. Başkan Ekicioğlu, mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunarak beklenti ve önerilerini dikkate alıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, saha çalışmalarını yerinde inceleyemeye ve bölge sakinleriyle görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bağbaşı Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Ekicioğlu, "Bağbaşı Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirdiğimiz Kültür Evi çevresindeki yol ve kaldırımların tamamlanmasıyla bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak. Hemşehrilerimizden tam not almak bizler için önemli" dedi.

Bağbaşı Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt, kaldırım ve sert zemin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bağbaşı Mahallesi'nde yapımını gerçekleştirdiğimiz Kültür Evi çevresindeki yol ve kaldırımların tamamlanmasıyla bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Biz göreve geldiğimizden beri tüm hemşehrilerimizin hizmetlerden faydalanması için çalışıyor ve projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda şehrimizin kenar mahallelerine de aynı derecede önem veriyoruz.

Yıllardır ihmal edilmiş olan; büyük ozanlarımız Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın kabirlerinin bulunduğu ve fiili bir protokol yolu haline gelen Bağbaşı Mahallesi Muharrem Ertaş Caddesi, Çekiç Ali Caddesi ve 939. Sokak'ta sıcak asfalt, kaldırım ve kilit parke çalışmamızda sona yaklaştık. Fiili olarak protokol yolu hüviyeti de kazanan yolun asfalt serimi tamamlandığında yepyeni bir görünüme kavuşacak. Mahalle halkımızla da çalışmalarımız sırasında görüş alışverişinde bulunarak beklenti ve önerilerini de dikkate almaya devam ediyoruz.

Söz verdiğimiz gibi, tüm proje ve hizmet çalışmalarını yerine getirerek Kırşehir halkının daha modern bir şehirde yaşamanın olanaklarını hep birlikte yaratacağız. Her şey Kırşehir için."