Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin "öğrenci dostu" yazılımı "AYDEP" patent aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen ve "öğrenci dostu" olarak nitelendirilen Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı (AYDEP), Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldı.

Öğrenci yeterliliğini hedef alan ve çevrim içi ders imkanı sunan yerli yazılım, 2016 yılında Eğitim Fakültesinde pilot olarak uygulanmaya başlandı.

KAEÜ Senatosu kararıyla 2020 yılından itibaren üniversitenin tüm birimlerine yaygınlaştırılan AYDEP, Kovid-19 sürecinde de çevrim içi eğitimlerde başarı ile uygulandı. Yaklaşık 2 yıl önce KAEÜ yönetimi tarafından patent alınması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan yerli yazılım AYDEP ile ilgili başvuruyu değerlendiren kurum, sisteme patent vererek tescil etti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahi Yeterliliğe Dayalı Dijital Eğitim Portalı'nın bir eğitimde kalite güvence sistemi olduğunu söyledi.

Bu sistemin, eğitim öğretimdeki subjektif olguları arındırarak öğrencilerin yeterlilikle mezun olmasını garanti ettiğini vurgulayan Karakaya, "Biz bu sistemde Ahi Evran Üniversitesini sadece bir laboratuvar olarak kullandık. Sonucu tüm Türkiye yükseköğretimi için kullanılabilecek bir yaklaşım ve metottur." dedi.

Sistemin sadece öğrenci yeterliliğine katkı sağlamadığını belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"AYDEP, eğitim öğretimde neyi öğreteceğimizi taahhüt eden, keyfiliklerden, subjektif olgulardan arınmış, tamamen öğrencinin başarısına odaklanmış, sınavıyla öğrendiğini eşleyen, öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğini materyallerle destekleyen öğrenci dostu bir sistem. Öğrencilerimize öğrenebileceği tüm bilgilere erişebilme kolaylığı sağlayan, aynı zamanda hem hocanın hem de öğrencinin işini rahatlatan bir kalite sistemi."

"Başvuruyu hem ulusal hem de uluslararası olarak yaptık"

Türk Patent ve Marka Kurumuna uluslararası patent için de başvurduklarını anlatan Karakaya, "Başvuruyu hem ulusal hem de uluslararası olarak yaptık. Ulusal patenti aldık. Uluslararası başvurumuzda Amerika ve Çin'den yüzde 30'luk bizimkiyle benzerlik itirazı geldi. Üniversitemizin Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü bunun başvurusunu yaparak bahsedilen benzerliğin bizim programımızla ilgili olmadığı konusunda savunmasını yaptı. Yakın zamanda uluslararası başvurumuzla dünyada benzeri olmayan bir soyut tasarım olarak eğitimde kalite sistemimizi onaylamış olacağız ve ülkemizin kullanımına sunacağız." diye konuştu.

Karakaya, geliştirdikleri bu yerli yazılımın Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından diğer üniversitelere de tavsiye edildiğine dikkati çekerek, talep eden kurumlara ücreti karşılığında vereceklerini kaydetti.

Eğitim Fakültesi öğrencisi Buğra Türkmen de AYDEP'in kendilerine hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitimlerde büyük yararı olduğunu dile getirerek, "İlerleyen zamanlarda bu sistem kişisel gelişim, mental düşünce olarak da bize her zaman katkı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Öğrenci Aybüke Kaya ise AYDEP sayesinde Kovid-19 sürecinde hiç zorlanmadığını aktararak, "Öğretmenlerimiz notlarını AYDEP üzerine yüklüyor. Biz de oradan faydalanıyoruz, dosyalarımızı indirebiliyoruz. Dersi kaçırırsak kayıt özelliği olduğu için tekrar sistem üzerinden izleyebiliyoruz." şeklinde konuştu.