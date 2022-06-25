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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Pazarlama Kongresi düzenlendi

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Pazarlama Kongresi düzenlendi

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü iş birliğinde 26. Pazarlama Kongresi düzenlendi.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD) ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü iş birliğinde 26. Pazarlama Kongresi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'ndaki kongrede açılış programı öncesi KAEÜ Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından "Şan" dinletisi sunuldu.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Musa Özata, her yıl farklı temaların işlendiği kongrede bu yılki temanın "Tınılar ve Ritimlerin Markaların Pazarlama Stratejileri Üzerindeki Etkisi" olarak belirlendiğini aktardı.

Özata, "Kırşehir'in, müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesi kongremizin ana temasının 'Tınılar ve Ritimlerin Markaların Pazarlama Stratejileri Üzerindeki Etkisi' olarak belirlememizde etkili oldu. Müziğin uzun yıllardır insan hayatında önemli bir yeri vardır, motivasyon, sağlık, eğlence gibi çok farklı amaçlarla çalınıp dinlenir. Müzik aynı zamanda tüketicilerin satın alma davranışını etkileyen bir faktör olarak da kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

PPAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıoğlu da dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin ve Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar da 26. Pazarlama Kongresi'nin verimli geçmesini temenni ederken, müziğin tüketicilerin davranışlarını etkilemede ve pazarlama tekniklerinde kullanılmasında önemli bir sanat dalı olduğunu da ifade ettiler.

Konuşmaların ardından kongre, oturumlarla devam etti.

AA / Serkan Güner - Güncel

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