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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Başsavcılık'tan Yükümlülere Destek Protokolü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Başsavcılık'tan Yükümlülere Destek Protokolü
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yükümlüler ve eski hükümlülere yönelik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, kişisel gelişim ve topluma kazandırma amacı taşıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlüler ve eski hükümlülere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adliye toplantı salonunda protokolü imzaladı.

İmza töreninin ardından Kırşehir Açık Cezaevi faaliyet alanında incelemelerde bulunan Karahocagil ve Ener, birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Karahocagil, protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlüler ve eski hükümlülerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmalarının amaçlandığını belirtti.

İyileştirme faaliyetlerinden yararlanmaları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik tamamlayıcı ve destekleyici geliştirme programlarının hazırlanmasının da planlandığını aktaran Karahocagil, ortak projeler, eğitim ve bağımlılıkla mücadele, sosyal ve kültür ile kamu yararına çalışmaya yönelik faaliyetlerin de yapılacağını kaydetti.

Programa KAEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Güneş ve Prof. Dr. Musa Özata, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin İlter, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar da katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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