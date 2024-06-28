Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek gösterisi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bazı akademisyenler ve okulu başarıyla bitiren bazı öğrenciler, Filistinlilerin direniş sembolü kefiye takarak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, KAEÜ Tıp Fakültesinden 77 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, İsrail'in Gazze'de 8 ayı aşkın süredir hekim, sağlık çalışanı, çocuk, kadın demeden insanlık dışı katliamlar yaptığı söyledi.

Karahocagil, "Ailelerin üzerine titredikleri, büyük zorluklarla yetiştirdikleri öğrencileri, üniversitemizde gerekli donanıma sahip olarak mezun ediyoruz. Ailelerimizin ve öğrencilerimizin mutluluğunu yürekten paylaşıyorum. Mezun olan öğrencilerimiz, kendine ailesine, milletine ve tüm insanlığa faydalı olan, Rabb'ini bilen, ilim irfan sahibi olan yani bu çağın ahileri olacaksınız." dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş de Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye takarak yaptığı konuşmasında, dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin üzüntülerini dile getirdi.

Güneş, "550 civarında sağlık çalışanı dahil, yüzde 80'i çocuk, kadın yaşlı, hasta olmak üzere 45 bin insanı katleden, 1500 sağlık çalışanını yaralayan, 312 sağlık çalışanını zindana atan, 33 hastaneyi, 53 sağlık merkezini imha eden, tıbbiyelilerin ilk defa hekim olarak sahaya çıkamadığı bu katliamlara sebep olan İsrail'i lanetliyorum. Katliamlarda hayatını kaybeden başta sağlıkçılarımız olmak üzere, tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Mezun olan tıp öğrencilerine başarılar dileyen Güneş, onlara destek olan ailelere ve akademisyenlere ise teşekkür etti.

Dönem birincisi Müzeyyen Gizem Parmak, mezun olan arkadaşlarını tebrik ederek zorlu bir başarının haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Rektör Karahocagil, Dekan Güneş ve Tıp Fakültesi akademisyenleri, 77 öğrenciye mezuniyet belgelerini verdi.

Sahneye gelen tüm öğrenciler, mezuniyet yemini ederek, keplerini havaya fırlattı.

Bazı öğrenciler Filistin'e destek vermek amacıyla boyunlarına Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye takarak sahneye çıktı.