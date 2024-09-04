Üye Girişi
Haberler

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TEKNOFEST finaline katılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin AHİHA Takımı, TEKNOFEST 2024 finaline katılmaya hak kazandı. Vali ve Rektör, takımın başarısını kutladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) AHİHA Takımı TEKNOFEST finaline katılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hüdayar Mete Buhara, 5-8 Eylül'deki yarışmaya katılacak takımla KAEÜ Stadı'nda bir araya gelerek dronları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Buhara, "AHİHA Takımı, TEKNOFEST 2024'te finalde ilimizi temsil edecek. Öğretim görevlilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kendilerinden yaptıkları bu güzel çalışmayla önemli başarılar beklerken, Kırşehirli gençlere örnek olacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de geleceğin teknolojileri için çalışan, fikir yürüten ve aynı zamanda kendi yazılımlarını geliştiren tüm ekibi kutlayarak, yarışmada başarılar diledi.

Takımdan Ramazan Seyfe ise aylar süren çalışma ve ekibin özverisi sayesinde tüm dronların yazılımlarını kendileri geliştirerek finale kalmayı başardıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

Teknoloji Güncel

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Türk askerini selamlama şekli karşılamaya damga vurdu

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

Bakanlığın Boğaz'daki kaçak villayı yıkmasına ses getirecek yorum
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ne kadro bildirmesine kaç saat kaldı? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kepez, Manavgat 4-5 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 4 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Yüreğir, Sarıçam, Karataş 4-5 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 4 Eylül Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 4-5 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Öğretmen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öğretmen filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Karaburun, Karaburun 4-5 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ayça Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?
title