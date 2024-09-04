Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi TEKNOFEST finaline katılacak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) AHİHA Takımı TEKNOFEST finaline katılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hüdayar Mete Buhara, 5-8 Eylül'deki yarışmaya katılacak takımla KAEÜ Stadı'nda bir araya gelerek dronları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Vali Buhara, "AHİHA Takımı, TEKNOFEST 2024'te finalde ilimizi temsil edecek. Öğretim görevlilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kendilerinden yaptıkları bu güzel çalışmayla önemli başarılar beklerken, Kırşehirli gençlere örnek olacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de geleceğin teknolojileri için çalışan, fikir yürüten ve aynı zamanda kendi yazılımlarını geliştiren tüm ekibi kutlayarak, yarışmada başarılar diledi.

Takımdan Ramazan Seyfe ise aylar süren çalışma ve ekibin özverisi sayesinde tüm dronların yazılımlarını kendileri geliştirerek finale kalmayı başardıklarını aktardı.