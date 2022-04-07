Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sporcuları şampiyonalardan madalyalarla döndü - Haberler

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sporcuları şampiyonalardan madalyalarla döndü

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sporcuları şampiyonalardan madalyalarla döndü

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) sporcularının Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonlarından madalyalarla döndüğü bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) sporcularının Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonlarından madalyalarla döndüğü bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, federasyonun 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi faaliyet programı içinde yer alan ÜNİLİG ve Fetih Sporfest çerçevesinde düzenlediği Tekvando Şampiyonası'na üniversiteden de katılım olduğu belirtildi.

Hatay'da gerçekleştirilen şampiyonaya 67 üniversiteden katılım sağlandığı ifade edilen açıklamada, KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencisi Huri Korkut'un 73 kiloda kadınlarda ikinci olarak gümüş madalya aldığı kaydedildi.

KAEÜ sporcularının ÜNİLİG ve Fetih Sporfest faaliyet takvimi çerçevesinde düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonası'na da katılım sağladığı vurgulanan açıklamada, Balıkesir'de gerçekleştirilen şampiyonada KAEÜ karate takımının müsabakalarda gösterdikleri sportmence davranışlarından dolayı fair-play madalyasına layık görüldüğü aktarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye, Güncel, Haberler

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