Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Projesi TÜBİTAK Mükemmeliyet Mührü Aldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) hazırlamış olduğu proje, TÜBİTAK'ın mükemmeliyet mührüne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Furkan Birdal'ın yürütücülüğünü yaptığı "Modüler Yapıların İnşası İçin Atık Betondan Isı Verimli Hafif Kompozit Panel Eleman Üretimi" projesi, 2024 yılı 1. çağrısı kapsamında TÜBİTAK BİGG desteği aldı.

Proje aynı zamanda akademisyenler, sektör temsilcileri ve yatırımcılardan oluşturulan değerlendirmeler sonucu aynı çağrı kapsamında mükemmeliyet mührü almaya da hak kazandı.

1917 iş fikri arasından mührü almaya hak kazanan 115 fikir arasında yer alan proje sayesinde sürdürülebilir ve enerji verimli modüler yapı sistemleri geliştirilmesi isteniyor.

Özellikle kentsel dönüşüm ve doğal afetler sonucu ortaya çıkan beton atıklarını değerlendirilmesiyle yenilikçi, çevre dostu ve afetlere dayanıklı yapı elemanları üretimi hedeflenirken, yaklaşımın inşaat sektöründeki sürdürülebilirlik çabalarına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Birdal'ın yanı sıra proje ekibinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Dilbas ile KAEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri Emre Şahin, Mustafa Kerem Soyal ve Erkam Köseömür de yer aldı.