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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Yeni Öğrencilere Karşılama Desteği

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, yeni öğrencileri ve ailelerini karşılamak için Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde özel bir stand oluşturdu. Ücretsiz servis imkanı ve bilgilendirme ile öğrencilerin şehirdeki ilk adımlarında yardımcı olundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini (KAEÜ) tercih eden öğrencilere, Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşılama standı hazırlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından terminalde öğrenci ve aileleri için karşılama standı oluşturuldu.

Stantta, öğrencilerin şehre ilk adım attıklarında yabancılık çekmemeleri adına üniversite personeli tarafından şehir ve üniversite hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca, terminalden yurtlar bölgesine gün içerisinde ücretsiz servis imkanı sağlandı.

Öte yandan, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de karşılama standında yeni öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek, tebrik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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