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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Jeotermal Seracılık Çalıştayı düzenlendi

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde Jeotermal Seracılık Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda, jeotermal seracılığın tarımsal faaliyetler için önemi vurgulandı ve sektör temsilcileri ile ihtiyaçlar ve sorunlar tartışıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) ev sahipliğinde Jeotermal Seracılık Çalıştayı yapıldı.

KAEÜ ile Ankara ve Selçuk Üniversiteleri ortaklığında kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (JİSTUAM) tarafından düzenlenen çalıştay, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, KAEÜ'nün pilot üniversite projeleri arasında yer alan jeotermal seracılığın Türkiye için çok önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu vurguladı.

Paydaşlar ve sektör temsilcileri ile seracılık alanının ihtiyaçları ve sorunlarını tartışmak, fikir birliği yürütmek ve ortak çalışma yapmak için çalıştayı düzenlediklerini vurgulayan Karahocagil, "Jeotermal ve örtü altı seracılık alanında 60'a yakın projede güzel bir ekiple çalışmalara devam ediyoruz. Ciddi araştırma projeleri yürütüyorlar. Pandemi sonrası özellikle gıda alanında erişim ve tedarik sorunları için de çok önemli bir alandır. Bu alan ulusal stratejilerde, olağanüstü durumlarda gıda ile ilgili sorunlara katkı sağlayabilecektir. JİSTUAM'da bu anlamda partnerlerimizle paydaşlarımızla hareket edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, seracılık alanına bilimsel ve teknolojik gelişmeyle ileri teknikleri kullanarak katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

JİSTUAM Müdürü Doç. Dr. Hakan Başak ise seracılığın geliştirilmesi ve ilerletilmesi, sektörün ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarına çözüm önerileri getirilmesi, ülke ekonomisine ve istihdama daha fazla katkı verilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından çalıştay, oturum ve proje fikirlerinin tartışılmasıyla devam etti.

Bu arada katılımcılar, KAEÜ AR-GE serasını da ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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