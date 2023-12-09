Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde akademik ilanlarda kişiye özel şartlar tartışma yaratıyor

ÇAĞATAN AKYOL

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ilanlarının "adrese teslim" hazırlandığı öne sürüldü. Özellikle "Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Doktorasını yapmış olmak, toplumsal hareketlilik ve göç alanında 'tamamladım'. Güvencesiz istihdam, toplumsal hareketlilik araştırmaları metodolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak" ilanı dikkat çekti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 9 Mart 2021'de "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınlamıştı. Yönetmelikte, "İlana başvuru koşulu olarak adayların lisans üstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez" denilmişti.

YÖK'ün bu kararına karşın üniversitelerde akademisyen ilanlarının "kişiye özel" hazırlandığı iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kırşehir Ahi Üniversitesi için bugün Resmi Gazete'de yayınlanan profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi 51 ilandan bazıları dikkat çekti.

İŞLETME BÖLÜMÜNE "İNTİKAM NİYETİ" ÇALIŞMASI İSTENDİ

Neredeyse tüm ilanlarda, belirli bir alana yönelik çalışma yapmış olmak şartı istendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin İşletme Bölümü'nün Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı'nda verilen doktor öğretim üyesi ilanı için "İletişim doyumu, izlenim yönetimi, intikam niyeti, örgütsel etik iklim ve örgütsel çeviklik konularında çalışmalar yapmış olmak" şartı arandı.

"TAMAMLADIM" FİİLİ İLE BİTEN İLAN TEPKİ ÇEKTİ

Neredeyse tüm ilanlarda belirli bir alanda çalışma yapmış olmak şartı arandı. Eğitim Fakültesi'nin Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı'na alınacak profesör ilanında, "Yazma eğitimi, şiire yönelik tutum, soru sorma stratejileri ve sesli kitap konuları üzerine çalışmalar yapmış olmak" ifadeleri yer aldı. Fen Edebiyat Fakültesi'nin Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Ana Bilim Dalı'na alınacak doktor öğretim üyesi şartında ise "Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Doktorasını yapmış olmak, toplumsal hareketlilik ve göç alanında tamamladım. Güvencesiz istihdam, toplumsal hareketlilik araştırmaları metodolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak" şartı aranması tepkilere neden oldu.

VAHDET ÖZKOÇAK: 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI'NDA YER ALAN HAVUZ SİSTEMİ YASALAŞMALI

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN) Genel Başkanı Vahdet Özkoçak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir uzman çavuş, astsubay olduğunda (araştırma, öğretim görevlisi, doktor öğretim üyeliğini bitirdiğinde) yeniden kadro mu ilan ediliyor? Bir başkomiser, amir olduğunda (doçent unvanı alındığında) yeniden kadro mu ilan ediliyor? Bir albay, kurmay olduğunda (doçent, profesör olduğunda) yeniden kadro mu ilan ediliyor? Onlarca örneği var ama kadro ilanı demek; nepotizm, mobbing, ego tatmini ettirmek demek. Darbe dönemi ucube 2547 gömleği dar geliyor. Bu sebeple önerdiğimiz, kabul gören ve Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer alan Havuz Sistemi yasalaşmalı. Hem de gündem bu kadar yoğunken ve kamuoyu da bilgilenmişken. Unutmayalım, kaybeden ülkemiz oluyor ve başka Türkiye yok."