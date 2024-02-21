Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde AB Destekleri Proje Fırsatları Tanıtıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) AB Destekleri Proje Fırsatları tanıtım toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından organize edilen toplantı, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, fonlara başvurma ve proje yapma konusunda eksikleri olduğunu belirterek, proje oluşturmak için derinlere inmenin şart olduğunu, Kırşehir'in eğitime önem veren ve insan yetiştiren yapısıyla potansiyelinin fazlaca bulunduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise işbirliklerin istenen seviyeye çıkarılması ve projelere efektif bakılması gerektiğini vurguladı.

Proje yapmanın, fonlara başvurmanın biraz komplike bir süreç olduğunu, emek ve inanç istediğine dikkati çeken Özcan, nasıl proje yapılacağını, doğru eşleştirmelerin detaylarını anlatarak, bu alanda fırsatların değerlendirilmesi gerekliğini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de Ar-Ge konularında eksiklikler bulunduğunu ve o yüzden inovasyona önem verdiklerini aktardı.

Değişim ve dönüşümün mihenk taşı üniversitelerin artık çıktı odaklı bir yapıda olduğunu belirten Karahocagil, destek fonlarına yeterli başvuru yapılmadığını, bu konulardaki tecrübe ve bilgi paylaşımını değerli bulduğunu da sözlerine ekledi.

Programa, rektör yardımcıları, il müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.