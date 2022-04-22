Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi lise öğrencilerine tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), lise öğrencilerine yönelik tanıtım programı düzenlendiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, lise öğrencilerine yönelik tanıtım faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Kırşehir Lisesi öğrencilerinin üniversiteyi ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, öğretmen ve okul idarecilerinin de onlara eşlik ettiği aktarıldı.

Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından akademik birimlerin tanıtımına geçildi. Öğrencilere üniversitemizi tanıtıcı materyallerin verilmesiyle Eğitim, Fen-Edebiyat ve Spor Bilimleri fakülteleri ile laboratuvarlar, kütüphane ve spor salonları gezdirildi. Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra akademik gelişmelerin de anlatıldığı tanıtım gezisinin ardından öğrenciler, Ahi Evran Üniversitesini yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyleyerek üniversitemizden memnun ayrıldıklarını ifade ettiler."