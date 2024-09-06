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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Pakistan'ın bazı üniversiteleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Pakistan'ın bazı üniversitelerinin temsilcilerini konuk ederek ikili iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzaladı. Anlaşmaların tarım, sosyal bilimler ve tıp alanlarında ortak çalışma ve iş birliklerine katkı sağlayacağı belirtildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Pakistan'ın bazı üniversiteleri arasında ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası çalışmalarına devam KAEÜ, bu kapsamda Pakistan'ın bazı üniversitelerinin temsilcilerini konuk etti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in makamında gerçekleşen toplantıya, Pakistan Faisalabad Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammad Ashfaq ve Muhammad Nawaz Shareef, Tarım Üniversitesinden Prof. Dr. Irfan Ahmad Baig, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ve Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Kan katıldı.

Toplantıda Karahocagil başkanlığında, üniversiteler arasından ikili iş birliği ve iyi niyet anlaşmaları imzalandı.

Anlaşmaları değerlendiren Rektör Karahocagil, başta tarım, sosyal bilimler ve tıp alanlarında olmak üzere ortak çalışma, aktiviteler ve iş birliklerinin görüşüldüğünü, bu adımların üniversitenin hem kalite politikasının gelişmesine hem de bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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