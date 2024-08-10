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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, KAEÜ öğrencilerine ücretsiz genel ve mesleki kurslar verilecek ve başarıyla bitirenlere belge takdim edilecektir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında genel ve mesleki kurslara yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen tarafından imzalanan protokol kapsamında, KAEÜ öğrencilerine yönelik genel ve mesleki kurs verilecek.

Karahocagil, imzalanan iş birliği protokolü kapsamında KAEÜ'de eğitim amaçlı ücretsiz mesleki kurs düzenleneceğini aktardı.

Protokolün iki yıl geçerli olacağını vurgulayan Karahocagil, kursları başarıyla bitirenlere belge takdim edileceğini dile getirdi.

Gülşen ise üniversiteyle öğrenci ve mesleki gelişim odaklı, uygulamalara yönelik iş birliklerinin sürdürüldüğünü belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Güncel

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