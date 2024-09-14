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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, BKYS Yazılımı ile Eğitimde Kaliteyi Artırıyor

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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) yazılımını tanıttı. Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenleriyle işbirliği içinde geliştirilen yazılımın eğitim süreçlerinde kaliteyi artıracağı vurgulandı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tarafından geliştirilen Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) yazılımı hakkında Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenlerine bilgi verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, KAEÜ ile ikili işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu, KAEÜ'nün geliştirdiği proje ve sistemler hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de BKYS'nin önemi, katkıları ve faydaları hakkında bilgi vererek, eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırdığını ve akreditasyon süreçlerinin doğru yönetilmesini sağladığını ifade etti.

Kalite çalışmalarını Ahiliği temel alarak sürdürdüklerini anlatan Karahocagil, Ahiliğin aslında Türk kalite yönetim sisteminin başlangıcı olduğunu, kalite çalışmalarına Ahiliğe yaslanarak devam ettiklerini aktardı.

KAEÜ Kalite Yönetim Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ise kalite yönetim standartları, kalite süreçleri ile KAEÜ tarafından geliştirilen BKYS hakkında bilgi aktardı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Necmettin Erbakan Teknoloji Eğitim Sağlık Güncel

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