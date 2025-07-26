Kırsalda Rahatsızlanan Çoban Hastaneye Kaldırıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece hayvan otlatan 22 yaşındaki çoban Talat Çakmak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. AFAD ve sağlık ekipleri, zorlu şartlara rağmen talihsiz gence ulaşmayı başardı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında rahatsızlanan çoban Talat Çakmak, ekipler tarafından hastaneye yetiştirildi.
İlçenin Kısıklı köyü kırsalında gece hayvanları otlatan 22 yaşındaki Çakmak, rahatsızlandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ambulans dağlık alana gidemeyince, ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı.
Ekiplerin köy yakınında bekletilen ambulansa ulaştırdığı Çakmak, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel