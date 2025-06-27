Kırsal ve Kentsel İstihdam Desteği Projesi Tanıtıldı

İstihdamın geliştirilmesini ve kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitenin güçlendirilmesini amaçlayan Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Desteği ile Uyum Projesi (INSURE), Ankara'da düzenlenen programla tanıtıldı.

Türkiye'nin nitelikli iş gücünü geliştirmeye ve sosyal uyumu desteklemeye yönelik, Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteğiyle hayata geçirilen projenin oteldeki tanıtım programına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Dominguez, Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda davetli katıldı.

"Türkiye, olağanüstü bir liderlik ve dayanışma gösterdi"

Açılışta konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Dominguez, BM verilerine göre dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana 120 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine dikkati çekti.

Dominguez, yerinden edilmişler için kararlı ve kapsamlı eylemlerin yanı sıra sürdürülebilir çözümler gerektiğinin altını çizerek, "Küresel bağlamda Türkiye, yerinden edilmiş en büyük nüfuslardan birine kapısını açarak olağanüstü bir liderlik ve dayanışma gösterdi." dedi.

Türkiye'nin derin misafirperverlik ve kapsayıcılık duygusuyla hareket ettiğini belirten Dominguez, diğer ülkeler için örnek teşkil eden modelle milyonları koruduğunu vurguladı.

Dominguez, INSURE Projesi'nin yenilikçi ve talep odaklı yaklaşımla 12 binden fazla kişiye hem kentsel hem de kırsal alanlarda kalkınma fırsatlarına erişim sağlayacağını söyledi.

"Göçmenlere ve yerel topluluklara destek sağlamaya devam ediyoruz"

Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine ırk, dil ve kültür ayrımı yapmadan ulaştıklarını, bundan sonra da ulaşmaya devam edeceklerini söyleyen Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı da dünyadaki krizler incelendiğinde Türk Kızılayın insani yardım aktörü olarak öncü ve karar alıcı konumunda bulunduğunun görüldüğünü dile getirdi.

Saygılı, şöyle devam etti:

"Bu konum yalnızca ülkemizde değil dünya genelinde ulaştırdığımız yardımlarla, gerçekleştirdiğimiz projelerle daha da artıyor ve sağlamlaşıyor. Kızılay olarak yurdumuzun dört bir yanında faaliyet gösteren toplum merkezlerimiz aracılığıyla psikososyal ve sosyoekonomik anlamda göçmenlere ve yerel topluluklara destek sağlamaya devam ediyoruz."

"Bu yolculukta AB, Türkiye ile güçlü ortak olmak istiyor"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski, bu projenin yalnızca istihdam ve gelirle değil aynı zamanda haysiyet ve amaçla ilgili olduğunu vurguladı.

Ossowski, bu projenin en çok mülteciye ev sahipliği yapan illerde sürdürülebilir iş fırsatları yaratmanın yolu olduğuna işaret ederek, kadınların projeye katılımına özellikle önem verdiklerini ve herkesin katkı sağlayacak fırsatlara sahip olması gerektiğini söyledi.

Bu yolculukta AB'nin Türkiye ile güçlü ortak olmak istediğini dile getiren Ossowski, Türkiye'nin tarım alanında altıncı en büyük tedarikçi olmasına ilişkin, "Bu, büyük bir başarı, insanları ön planda tuttuğumuzda ve burada birlikte büyüdüğümüzde ne kadar ileri gidebileceğimizi gösteriyor." dedi.

"Geçici bir maliyet kalemi olarak görülmemeli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan da istihdam ve iş hayatına uyumun Bakanlığın temel görevleri arasında olduğunu ve tüm birimlerin bununla ilgili işbirliği içinde çalıştığını anlattı.

Alpkan, bu coğrafyada çok fazla göç hareketinin olduğunu ve bunun önemli kısmının da düzensiz göçten oluştuğunu belirterek, "Hakikaten burada bir barışın sağlanması bütün dünyanın ihtiyacı, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin de ortak ihtiyacı." dedi.

Türkiye'de kayıt dışı çalışan düzensiz göçmenlerin kayıt altına alınması konusunda işverenlerin önemine değinen Alpkan, "İşverenlerin ulusal ve uluslararası iş gücünü kendi beşeri sermayeleri kabul ederek ona yatırım yapmaları da gerekir." ifadesini kullandı.

Projenin bütçesi 72,5 milyon avro

Yabancılar, uluslararası koruma altındaki bireyler, ev sahibi topluluklar ve kırılgan gruplar için sürdürülebilir geçim kaynakları ile kayıtlı istihdam olanaklarını güçlendirmek, ekonomik uyumu teşvik etmek ve sosyal uyumu desteklemeyi hedefleyen INSURE Projesi, 72,5 milyon avroluk bütçe ile iki temel bileşenden oluşuyor.

Projede mesleki ve sosyal beceri gelişimi, istihdam edilebilirliğin artırılması ve kırsal alanlarda tarım işletmeleri ile kooperatiflerin kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla iş olanaklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.