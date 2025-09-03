Haberler

Kırsal Öğrencilere Eğitim Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen sosyal sorumluluk çalışması kapsamında, kırsalda yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye seti dağıtıldı.

Her mahallede belirlenen bir öğrenciye ulaştırılmak üzere hazırlanan çantalar, muhtarlara teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, öğrencilerin eğitim hayatında yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hazırlanan çantaların, muhtarlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağı belirtildi.

-NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOVAM) Müdürü Prof. Dr. İsmet Başer, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başer'e teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi toplandı

Süleymanpaşa Belediyesi Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı, Başkan Vekili Serkan Eriş başkanlığında yapıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eriş'in, önceki toplantının tutanak özetini okutmasıyla başladı.

Gündemde yer alan bazı maddeler, oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
