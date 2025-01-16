Üye Girişi
Haberler
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkes'te geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Kırsal mahallelerdeki ailelerden atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı

Kırsal mahallelerdeki ailelerden atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki aileler, topladıkları atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı sunuyor.

Diyarbakır'da kırsal mahallelerdeki aileler, topladıkları atık yağ ve pillerle geri dönüşüme katkı sunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerce geçen yıl aralık ayında "Gelecek İçin Bir Damla da Sen Ol" sloganıyla düzenlenen eTwinning Diyarbakır Çalıştayı'nın ardından suyun verimli kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne de katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Her Damlasında Gelecek Var Projesi" hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, öğrenci ve ebeveynlerine sıfır atık, temiz su ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilgilendirme yapılıyor, atık yağlar ve piller geri dönüşüme kazandırılıyor.

Proje ilk etapta kırsal mahallelerde uygulanmaya başlandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin kırsal Yolköprü Mahallesi'nde de uygulanan proje kapsamında öğrenciler ve ebeveynlerine suyun verimli kullanılması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik eğitim verildi.

Eğitimin ardından aileler tarafından okula getirilen atık yağlar ve piller, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor.

Daha sonra ekiplerce atık yağlar ve piller, proje bünyesinde dönüşüm yapan özel dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor.

"Amacımız suda sıfır kayıp ve sıfır atık"

Yolköprü İlkokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Abbas Sargül, AA muhabirine, su kaynaklarını korumak ve sıfır atık temasını yaygınlaştırmak için çocukları ve ebeveynlerini bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yeni başladıkları projenin ilk etapta kırsal 10 mahalledeki okullarda yürütüldüğünü bildiren Sargül, projeyi yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Gerçekleştirilen eTwinning çalıştayıyla da bu amacı başka ülkelerden öğretmen ve öğrencilerle de paylaşmak istediklerini kaydeden Sargül, şöyle konuştu:

"Bu projenin çıkış noktası İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı eTwinning çalıştayı. Çalıştayın ardından Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan'dan 12 okuldan 15 öğretmenin katılımıyla projemiz başladı. Amacımız suda sıfır kayıp ve sıfır atık. Bu kapsamda eTwinning ile bunu uluslararası arenaya taşımak istiyoruz. Şimdilik Azerbaycan ile ortak başladık. Bunu diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Projeye öğrencilerimizi ve velilerimizi de dahil ettik."

"Su olmayınca hayat durur"

Kırsal mahallede oturan ve projeye destek veren 4 çocuk annesi Nursen Dolu da eşiyle çiftçilik yaptığını söyledi.

Önceki yıllarda salma sulama yöntemiyle bahçelerini, tarlalarını suladıklarını kaydeden Dolu, şöyle devam etti:

"Şimdi ise damla ve fıskiye sulama ile kontrollü bir şekilde tarlalarımızı suluyoruz. Eskiden vahşi sulama yaptığımızda şimdiki verimi alamıyorduk. Şimdi damlama ve fıskiye sistemi hem verim hem de bizler için çok iyi oldu. Bu projeye de öğretmenlerimizle, çocuklarımızla girdik. Daha önce çamaşır makinesini her gün çalıştırıyordum, şimdi ise suyu tasarruflu kullanmak için kirli çamaşırları bitirdikten sonra makineyi çalıştırıyorum ayrıca atık yağlarımızı sürekli lavaboya döküyorduk, bize ne kadar zarar verdiğini bilmiyordum. Öğrendikten sonra atık yağları topluyorum. Su, hayatımızda vazgeçilmez bir şey. Su olmayınca hayat durur. Tüm annelere sesleniyorum, lütfen suyunuzu kontrollü kullanın."

Öğrenci Ela Ergin (10) ise projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, proje sayesinde suyu tasarruflu kullanma yöntemlerini öğrendiğini söyledi.

Ailesinin çiftçilik ve hayvancılık yaptığını anlatan Ergin, "Su bizim ve hayvanlarımız için çok önemli. Atık yağları lavaboya dökmememiz gerektiğini öğrendik. Proje bizim için çok önemli. Bunu anlatmak için resimler yapıyoruz ve herkese gösteriyoruz. Resimlerimizin üzerine anlamlı sözler yazıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel
img

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
img

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
img

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış: Onu bıçakla parçalara ayıracaktım

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.