Kırsal Kalkınma İçin 26 Binden Fazla Projeye Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın Kırsal Kalkınma IPARD Programı kapsamında ülke genelinde 26 binden fazla projeye verdikleri destekle,105 bin istihdam oluşturulduğunu söyledi.

Antalyalı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentte bir otelde düzenlenen IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, Tekirdağ'ın, sadece doğal güzellikleriyle değil, verimli toprakları, bağları, ayçiçeği tarlaları ve güçlü tarımsal üretimiyle ülkenin bereketli illerinden birisi olduğunu belirtti.

IPARD Programı'nın 2011 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Antalyalı, "Program kapsamında kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütüyoruz. İhracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkanı oluşturuyoruz." dedi.

Antalyalı, Türkiye'nin üretim problemi olmadığını, tarımsal üretimde ülkenin dünyada önemli bir sırada olduğunu aktardı.

Üreticilerin daha fazla katma değerli üretim yapması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Antalyalı, şunları kaydetti:

"Üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi için yatırımlarımızı Tekirdağ'a da kazandıracağız. Kırsal bölgelerimizde refahı artırma hedefiyle 14 yıldır yatırımlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar programı 42 ilde uyguluyorduk bunu artık 81 ile çıkarttık. Bugüne kadar 2 milyar avroluk kaynağı vatandaşlarımıza verdik. Vergiden muaf bir kaynak veriyoruz.

Burada da 700 milyon avro civarında vergi muafiyeti sağlandı. Ülke genelinde 4,5 milyar avroluk bir kaynak vatandaşımıza kullandırdık. IPARD kapsamında 26 bin projeyle 105 bin istihdam sağlandı."

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da devletin hibe desteklerinin üreticilere aktarılması için programın önemli olduğunu dile getirdi.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kurum müdürleri, ziraat odaları, tarım birliklerinin temsilcileri ve üreticiler katıldı.