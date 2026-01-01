Haberler

Bakan Yumaklı: Hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz

Bakan Yumaklı: Hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma destekleriyle ilgili önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, hibe oranları %70'e kadar yükseltilerek kadın ve genç girişimcilere özel destekler sunulacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle; hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, 'Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerimizde yeni dönem' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle; hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

Türkiye'nin yarısında okullar tatil! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi

Çığ felaketinde umutlar tükendi, 2. günde yeni karar alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Yılbaşı gecesi kafeyi İHA'larla vurdular! 24 ölü, 50'den fazla yaralı var

Yılbaşı gecesi ülkeyi İHA'larla vurdular! Onlarca ölü ve yaralı var
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Yeni dönem bu sabah başladı! ATM'ye kartını takan bu mesajla karşılaşıyor

Yeni dönem bu sabah başladı! Kartını takan bu mesajla karşılaşıyor
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

Aç bırakılan 2 aylık bebek öldü