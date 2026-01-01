Bakan Yumaklı: Hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle; hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabı üzerinden Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kırsal kalkınma desteklerine ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı, 'Yeni yılda kırsal kalkınma desteklerimizde yeni dönem' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "Kırsal kalkınma desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle; hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.