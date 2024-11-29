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Kırsal Kalkınma Destekleri Projelerinin Tamamlanma Tarihi Uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Projelerinin Tamamlanma Tarihi Uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihini 30 Nisan 2025'e uzattı.

(ANKARA) - Kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki tarıma dayalı yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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