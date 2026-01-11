Siirt'te Kış Koşullarında Sosyal Destek

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları aşıp kırsaldaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal hizmet desteği sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Sosyal Destek Programı kapsamında oluşturulan ekipler, ihtiyaç sahiplerini yerinde tespit ediyor, psikososyal destek sunuyor.

"Kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog ve rehberlerin de aralarında bulunduğu ekipler, yer yer yarım metreyi aşan kar ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden en uzak köylere kadar giderek evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşların kontrollerini gerçekleştiriyor.

Aile ve bireylerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumunu değerlendiren ekipler, gerekli yönlendirme ve bakım hizmetlerini yürütüyor.

Ekipler ayrıca tespit ettikleri sorunları ilgili kurumlara ileterek çözüm sürecini başlatıyor.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde de çalışma yürüten ekipler, hane ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerinin durumunu yerinde tespit etti ve uygun sosyal hizmetleri sağladı.

"Geçen yıl 20 bin 689 haneye psikososyal destek verildi"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, merkez, 6 ilçe ve köylerde dezavantajlı ailelere ulaştıklarını söyledi.

Geçen yıl 2 bin 302 aileye sosyal ve ekonomik destek sağlandığını belirten Sidar, bağımlılıkla mücadele ve kadına yönelik şiddetle ilgili 795 eğitim programı düzenlenerek 15 bin kişiye ulaşıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle Siirt'te ailelere yönelik önemli projeler yürütüldüğünü anlatan Sidar, "Geçen yıl 20 bin 689 haneye psikososyal destek verildi, 3 bin 792 kişinin ihtiyaçlarına yönelik ilgili kurumlara yönlendirildi." dedi.

Sidar, ayrıca kitap okuma etkinlikleri ile 17 köyde açık hava sineması düzenlenerek 10 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldığını, bu yıl da ailelere dokunan projelerin devam edeceğini vurguladı.

Devletin şefkat elini dezavantajlı ailelere hissettirmek için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Sidar, desteklerinden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür etti.

"Kar kış demeden vatandaşlarımızın yanında oluyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde çocuk gelişim uzmanı Evin Siper, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Görevlerini severek yaptığını ifade eden Siper, şöyle konuştu:

"Zorlu şartlara aldırış etmeden mümkün olduğunca her vatandaşa evlerinde ziyaretlerde bulunuyoruz. Sosyal hizmet personeli olarak mesai saatlerini hiçbir zaman gözetmiyoruz. Gece yarısı ulaşımın zor olduğu ilçede bile herhangi bir konuda ekip olarak hazır bulunuyoruz. Sosyal hizmetler personeli olarak kırsalda jandarma, merkezde emniyet ile beraber omuz omuza vererek halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz."

Kurumda görevli sosyal çalışmacı Yunus Salkım da dezavantajlı ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak maddi ve manevi destek verdiklerini söyledi.

Salkım, "Kar kış demeden vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bir ailemizin evinde incelemeye geldik. Hava çok soğuk. Bizim için mesafenin bir önemi yok. Yeter ki vatandaşlarımıza hizmet olsun. İncelemelerimizi yaparak vatandaşımızın hizmetten yararlanması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.