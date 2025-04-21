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Kırmızı Işıkta Kaldırımdan Geçen Sürücü Trafik Kurallarını İhlal Etti

Kırmızı Işıkta Kaldırımdan Geçen Sürücü Trafik Kurallarını İhlal Etti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir sürücü, kırmızı ışıkta beklerken yeşil ışığın yanmasıyla birlikte kaldırımdan geçerek sola dönüş yaptı. Bu tehlikeli anlar, diğer sürücüler ve yolcular tarafından kaydedildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücü, yeşil ışığın yanmasıyla, kaldırımından geçip sola dönerek yoluna devam etti.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir sürücü trafik kurallarını ihlal edip yayaları ve diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kırmızı ışık yandığında otobüs durağında bekleyen sürücü, ışığın yeşile dönmesiyle otomobiliyle kaldırımdan geçip sola dönüş yaptı. O anlar, trafikteki başka sürücü ile yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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