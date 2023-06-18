Kırmızı Işıkta Geçen Sürücüye Bin 378 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Olay 16 Haziran Cuma günü saat 13.00 sıralarında Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek istediği sırada, kırmızı ışıkta geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görüntüler trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan 34 FAG 953 plakalı araç sürücüsünün, F.Ö. olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan F.Ö.'ye "Kırmızı ışıkta geçmek" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan ise, 436 TL olmak üzere toplamda bin 387 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü F.Ö., "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel