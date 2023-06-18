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Kırmızı ışıkta geçen sürücüye bin 378 lira para cezası

Kırmızı ışıkta geçen sürücüye bin 378 lira para cezası

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MALTEPE sahil yolunda kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye az kalsın süratle çarpıyordu.

MALTEPE sahil yolunda  kırmızı ışıkta geçen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye az kalsın süratle çarpıyordu. Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar başka bir otomobilin araç kamerasıyla görüntülendi.Yakalanan sürücüye, "Kırmızı ışıkta geçmek" ve "Saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam bin 387 TL idari para cezası uygulandı.

Olay 16 Haziran  Cuma günü saat 13.00 sıralarında Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek istediği sırada, kırmızı ışıkta geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği görüntüler trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşılan 34 FAG 953 plakalı araç sürücüsünün, F.Ö.  olduğunu  tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan F.Ö.'ye "Kırmızı ışıkta geçmek" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" suçundan ise, 436 TL olmak üzere toplamda bin 387 TL trafik idari para cezası uygulandı. Sürücü F.Ö., "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılması için Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Maltepe Güncel Haberler

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