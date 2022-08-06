Son dakika haberi... KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİLER; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi: İZMİR'de, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 1'i bisikletli 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi.
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İZMİR'de, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek isteyen 1'i bisikletli 2 kişi, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi. O anlar, araç kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1'i bisikletli 2 kişi, trafik ışıklarının bulunduğu yerden yolun karşısına geçmek isterken, bu sırada 35 ES 477 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaptı. O anlar çevredeki bir aracın kamerasına yansırken, kazadan kurtulan 2 kişi, trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye tepki gösterdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel