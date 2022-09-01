Kırmızı ışıkta geçen otomobil, taksi ve minibüse çarptı: 2 yaralı Güncel Haberler DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksi ve minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. DÜZCE'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin taksi ve minibüse çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Olimpiyat Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Muharrem Gedik idaresindeki 54 AFF 779 plakalı otomobil; kırmızı ışıkta geçince Nabi Okyay kontrolündeki 81 T 1995 plakalı taksi ile Feyyaz Yıldırım yönetimindeki 81 AK 455 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Muharrem Gedik ile taksi sürücüsü Nabi Okyay yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Gedik ve Okyay'ı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz Güncel Haberler

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