Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletliye çarptı... O anlar kamerada
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Kahramanmaraş'ta yaşanan kaza sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldi.
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosikletliye çarptı... O anlar kamerada
Kırmızı ışık ihlali ölüme neden oldu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş-Kayseri çevre yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sinan Çakıl idaresindeki 01 AKU 019 plakalı motosiklet ile Sıddık Fındık yönetimindeki 46 NZ 727 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kaza ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.