Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, halk otobüsüne çarptı: 1 hafif yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücü hafif şekilde yaralandı.

Terminal Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen 34 BGC 459 plakalı Wolsvogen marka otomobil sürücüsü N.Y., S.A.B. idaresindeki 41 BR 368 plakalı halk otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.