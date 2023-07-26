Kırmızı ışıkta geçen İETT otobüsü kamyonete böyle çarptı

İSTANBUL - Sancaktepe'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü cadde üzerinde karşıdan geçmekte olan kamyonete çarptı. Kazada kamyonet devrilirken, şoförü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sancaktepe Atatürk Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 HO 3715 plakalı İETT özel halk otobüsü kırmızı ışıkta durmayarak geçti. Otobüs, kendisine yeşil ışık yanan ve karşıya geçmekte olan Mertcan Aydın kontrolündeki 34 GHS 567 plakalı Fiat marka kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. Sürücü araç içerisinden kendi imkanları ile çıkarak kurtuldu. Otobüste ise maddi hasar oluştu. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kırmızı ışıkta geçen otobüs durmadı"

Kamyonet sürücüsü Mertcan Aydın, "Yeşil ışıktan geçerken, kırmızı ışıkta geçen otobüs durmadı. Ben de arabayı kurtarmak için gaza bastım. Kuyruk kısmından vurunca ters döndü araç. Sadece elim sıkıştı, otobüs kırmızı ışıkta geçti." dedi.