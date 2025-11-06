Haberler

Kırmızı Işıkta Geçen Araç Motosiklet Sürücüsünü Ağır Yaraladı

Güncelleme:
Adana'da kavşakta kırmızı ışıkta geçerek motosiklet sürücüsüne çarpan otomobil sürücüsü, randevusuna yetişmek için hız yaptığını söyledi. Motosiklet sürücüsünün durumu kritik.

ATINA SEBZE GÖTÜRÜYORMUŞ

Adana'da kavşakta kırmızı ışıkta geçen otomobille çarpışan motosikletin ağır yaralanan sürücüsü, 3 çocuk babası seyis Resul Taş'ın (41), ilgilendiği atlara sebze götürdüğü ortaya çıktı. Otomobil sürücüsünün ise araç muayene istasyonundaki randevusuna geç kaldığı ve yetişebilmek için hız yaptığı öne sürüldü.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde geçirdiği 7 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Taş'ın, beyin kanamasının sürdüğü bildirildi. Sağ gözünü kazada tamamen kaybeden Taş'ın, vücudunun birçok bölgesinde kırıklar olduğu öğrenildi.

AMELİYATI 7 SAAT SÜRDÜ

Hastane bahçesinde Taş'tan gelecek iyi haberi bekleyen yakınlarından yeğeni Nurullah Taş, 72 saattir uyumadıklarını söyledi. Amcasının yıllardır hayvancılık yaptığını, 2013'ten bu yana da seyis olduğunu anlatan Taş, "Sürücü, yanındaki TIR kavşakta beklerken, 2 aracın arasındaki boşluktan kırmızı ışıkta geçerek amcama şiddetli bir şekilde çarpıyor. Amcamı bir tarafa savuruyor, kendisi de hızını alamayıp, refüje çıkarak durabiliyor. Amcamın 3 gündür beyin kanaması sürüyor. Hastaneye ilk girdiğinde ameliyatının 1,5 saat süreceğini söylediler. Burnundaki kırık, nefes almasını engelleyecek boyuttaydı. Toplam 7 saatlik ameliyatın ardından gözündeki yırtık dikildi, burnu nefes alabilecek pozisyona getirildi. Yaşarsa, ağır ameliyatı da yapılacak" diye konuştu.

'ACIMIZ, BİZE YETİYOR'

Doktorların, amcası hakkında iç açıcı konuşmadıklarını belirten Taş, "Seyisler genelde o saatlerde işe giderler. Amcamın eviyle, hipodrom arası yaklaşık 2 kilometre. Yani geç kalıp, acele etmesini gerektirecek bir mesafe değil. Kadın sürücünün hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik. Kendisi araç muayenesine geç kaldığını, oraya yetişmek için hız yaptığını biliyoruz. Şu an bizim acımız, bize yetiyor" dedi.

Öte yandan tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İslim Korkmaz'ın, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
