Kırmızı Işıkta Dururken Çarpan Araçta Öğretmen Hayatını Kaybetti

Konya'da meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran otomobile başka bir aracın çarpması sonucu kimya öğretmeni Mevlüt Külcü hayatını kaybetti. Külcü'nün cenazesi, memleketinde toprağa verildi.

1) KONYA'DA OTOMOBİLİN ÇARPMASI İLE İKİYE BÖLÜNEN ARAÇTA ÖLEN ÖĞRETMEN DEFNEDİLDİ

KONYA'da kırmızı ışıkta duran otomobile, başka otomobilin çarptığı ve aracın ikiye bölündüğü kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni ve 2 çocuk babası Mevlüt Külcü (40), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Külcü'nün kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobile, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Mevlüt Külcü'nün otomobili savrularak refüjdeki aydınlatma direkleri ve ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Andaç'ın kullandığı otomobil ise yaklaşık 200 metre sonra elektrik panosuna çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mevlüt Külcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç, yaralandı. Andaç ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Külcü'nün cesedi de otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mevlüt Külcü'nün, Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan Külcü için memleketi Ilgın ilçesindeki Pir Hüseyin Bey Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Namazın ardından cenaze, Ulu Mezarlık'a defnedildi. Diğer yandan yaralanan diğer otomobil sürücüsü İsmail Andaç'ın tedavisinin sürdüğü, henüz ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
