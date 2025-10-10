Haberler

Kırmızı Işıkta Bekleyen Öğretmene Arkadan Çarpan Sürücü Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü I.A., kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olayda ağır yaralanan I.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü tutuklandı.

Antalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü İ.A'nın (42) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İ.A'nın emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Çin'deki tatil trafiği görenleri hayrete düşürüyor

Trafikten dert yananlara "Halimize şükür" dedirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.