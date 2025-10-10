Kırmızı Işıkta Bekleyen Öğretmene Arkadan Çarpan Sürücü Tutuklandı
Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmenin aracına arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü I.A., kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Olayda ağır yaralanan I.A.'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Antalya çevre yolundaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü İ.A'nın (42) hastanedeki tedavisi tamamlandı.
İ.A'nın emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
İ.A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü hayatını kaybederken, yaralanan İ.A. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.