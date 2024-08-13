Kırmızı Işıkta Bekleyen Kamyonete Çarpan Motosikletteki İki Kişi Yaralandı

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Dün saat 19.00 sıralarında Çatalpınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Deniz D. yönetimindeki 15 ACN 453 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen Murat G. yönetimindeki 15 AS 218 plakalı kamyonete çarptı. Motosikletteki iki kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Deniz D. ve yolcu olarak bulunan Efe G. yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Murat G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN