KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN KAMYONA ARACIYLA ÇARPAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen odun yüklü kamyona hafif ticari aracıyla arkadan çarpan Serdal Gök (39), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Aksu ilçesi Solak Mahallesi Gebizli Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'da çiftçilik yapan Serdal Gök yönetimindeki 07 YPY 63 plakalı hafif ticari araç Antalya? Alanya D-400 karayolunda ilerlerken, kırmızı ışıkta bekleyen 33 DY 503 plaka odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, sürücü Serdal Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hafif ticari araçtan çıkarılan Serdal Gök'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sabah saatlerinde adli tıp kurumu morguna gelen Gök'ün yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Serdal Gök'ün cenazesi, defnedilmek üzere Serik ilçesine götürüldü. Adı açıklanmayan kamyon sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.