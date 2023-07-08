Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıp tarlaya yuvarlandı

KASTAMONU - Kastamonu'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre tarlaya yuvarlanan üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Neşet Usta yönetimindeki 37 PS 659 plakalı otomobil ile İsmail Savaş idaresindeki 37 ACK 326 plakalı hafif ticari araca, yağışlı havanın ardından kayganlaşan yolda duramayarak Fahri Şakir Yüsmak idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle öndeki araca vurdu. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpana Fahri Şakir Yüsmak idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metreden tarlaya yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Rümeysa Yüsmak yaralandı. Yaralanan Rümeysa Yüsmak, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik polisi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza yapan araçlar, çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar araç trafiğine açılabildi.