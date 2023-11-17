Kırmızı Işıkta Bekleyen Araça Tır Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Kırmızı ışıkta bekleyen araca tır arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kızılağaç kavşağında son 3 gün içerisinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen araçların çarpması sonucunda 3 ayrı kaza meydana gelirken bu kazalarda 6 kişi yaralandı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yusuf Eriş'in kullandığı 33 FR 450 plaka, 33 DGZ 98 dorse plakalı tır, trafik ışıklarına geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sebebiyle ışıkta bekleyen Kerem Pala'nın kullandığı 34 GKP 056 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına da saniye saniyesine yansıyan kazada, hafif ticari araç sürücüsünün tırın geldiğini dikiz aynasından görerek frenden ayağını çekmesi ve tırın çarpmasıyla birlikte hareket ederek ilerlemesi sayesinde faciadan dönüldü. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Üveys Sürücü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hızla üzerim geldi

Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Kerem Pala "Işıklara geldiğimde kırmızı ışık yandı ve durdum, Dikiz aynasından baktığımda tırın arkadan hızla geldiğini gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayağımı frenden çektim ve tır çarptığında aracım ilerleyerek tırın altında kalmaktan kurtuldum" dedi.