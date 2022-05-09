Son dakika gündem: Kırmızı ışıkta beklerken araçta silahlı saldırıya uğradılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenmeyen iki kişi, otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

(Işık Çapanoğlu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel