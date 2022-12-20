Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı Güncel Haberler BİNGÖL'de kırmızı ışıkta beklerken, motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. BİNGÖL'de kırmızı ışıkta beklerken, motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaleönü Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CLZ 85 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aşağı inip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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