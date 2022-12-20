Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

Güncel Haberler

Kırmızı ışıkta beklerken alev alan otomobil yandı

BİNGÖL'de kırmızı ışıkta beklerken, motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

BİNGÖL'de kırmızı ışıkta beklerken, motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaleönü Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 CLZ 85 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aşağı inip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title