Kırmızı Işık İhlalleri Kazaları Beraberinde Getirdi

Samsun'da sürücülerin yaptığı kırmızı ışık ihlalleri kazaları da beraberinde getirdi. Kırmızı ışıkta geçen ve kavşağa süratle giren motosikletin başka bir motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kırmızı ışık ihlalleri kazaları beraberinde getirdi...O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da sürücülerin yaptığı kırmızı ışık ihlalleri kazaları da beraberinde getirdi. Kırmızı ışıkta geçen ve kavşağa süratle giren motosikletin başka bir motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile güvenlik kameralarınca kaydedildi. Samsun'da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücülerin dikkatsizliği, kural ihlali birçok kazaya yol açtı. Atakum ilçesinde gerçekleşen kazada sürücülere kırmızı ışık yandığı hale geçen ve kavşağa süratle giren bir motosiklet, o sırada seyir halindeki başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 sürücünün de motosikletleri devrildi. Yere düşen motosiklet sürücüleri yaralandı.

Kamyonetin kırmızı ışık ihlali

Atakum ilçesinde meydana gelen diğer bir kaza ise kamyonet sürücü kırmızı ışıkta durmayarak o sırada kavşakta dönüş yapan bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Samsun'da gerçekleşen diğer bir kazada yol ortasında yolcu indirmek isteyen dolmuş sürücüsü kazaya sebebiyet verdi. Ön koltukta oturan yolcu arkasına bakmadan kapıyı açında o sırada arabanın sağından geçmeye çalışan motosiklet, kapıya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.