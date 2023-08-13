Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Ters Şeride Girince Faceden Dönüldü

Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, dönmekte olan minibüsten kaçmak isterken ters şeride girince facianın eşiğinden dönüldü. Alanya istikametine gitmekte olan araçların ters şeritten gelen otomobili fark ederek frene basmaları olası faciayı önlerken, 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yapıp ters şeride geçti, D-400'de facianın eşiğinden dönüldü

Kimsenin nasıl olduğunu anlayamadığı kazanın sebebi güvenlik kameralarıyla ortaya çıktı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, dönmekte olan minibüsten kaçmak isterken ters şeride girince facianın eşiğinden dönüldü

Alanya istikametine gitmekte olan araçların ters şeritten gelen otomobili fark ederek frene basmaları olası faciayı önlerken, 2 otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Olay, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki plaka ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kırmızı ışık ihlali yapıp karşı yönden gelen ve Doğançam istikametine dönmekte olan minibüse çarpmamak için ters şeride girdi.

Kendilerine yeşil ışık yanmasıyla hareket eden karşı şeritteki araç sürücülerinin dikkati ve gelen otomobili fark ederek frene basmaları olası bir facianın yaşanmasının önüne geçerken, araçların durmaya çalışırken Hüseyin Coşar'ın kullandığı 42 GF 507 ve Hüsnü Yüksel'in kullandığı otomobillerin birbirine çarpması sonucunda kaza meydana geldi. Kaza yapan araçlardan birisinde hamile bir kadının olduğu ve rahatsızlandığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Olay görüntülerin izlenmesiyle ortaya çıktı

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede kaza maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazaya neden olan otomobilin olay yerinden ayrılmasının ardından olay yerinin yakınında bulunan işyerinin güvenlik kamerasının izlenmesiyle nasıl bir facianın eşiğinden dönüldüğü gözler önüne serildi.