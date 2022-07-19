Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun kamyona çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, kamyona çarptı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan kamyon, kamyona çarptı. Ekrem Özer idaresindeki 03 HH 488 plakalı kamyon, Emirdağ-Çay kara yolu Çobanlar kavşağında kırmızı ışık ihlali yapması sonucu Uğur Dertli yönetimindeki 03 KP 148 plakalı kamyona çarptı. Kazada, ağır yaralanan Ekrem Özer ve yanındaki Mehmet Özer Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AA / Canan Tükelay - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun kamyona çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.