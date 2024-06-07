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Kırmızı Işık İhlali Yapan Kamyonet İşçi Servisine Çarptı: 8 Yaralı

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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, kavşakta dönüş yapan işçi servisine çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

BURSA'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet, kavşakta dönüş yapan işçi servisine çarptı. Kamyonet sürücüsü Ferhat K. ile araçta bulunan kadın yolcunun sıkıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Şeftali Caddesi'nden Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu istikametine seyir halinde olan Ferhat K. idaresindeki kamyonet, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca, bu sırada dönüş yapan Sebahattin T. yönetimindeki işçi servisine çarptı. Kamyonet, çarpışmanın şiddetiyle ters istikamete savruldu.

6'SI İŞÇİ 8 YARALI

Kazada kamyonet sürücüsü Ferhat K. ile yanında bulunan kadın ve minibüste bulunan 6 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler kamyonette sıkışan sürücü ile yanında bulunan kadını kurtarmaya çalışırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü ile yanındaki kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı polis ekipleri yol üzerinde önlem aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Ferhat K. ile kadın yolcunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, yaralı 6 işçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kamyonet ile minibüsünün çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizleme çalışmasının yapılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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